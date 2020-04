José De Cauwer overschouwt de toekomst met véél intelligentie: "Alles komt terug, onkruid ook" en "Sport is niet belangrijker dan de rest"

Het circus dat koers heet is momenteel helemaal stilgevallen. En dat kan ook ferme economische gevolgen hebben, beseft ook José De Cauwer. Maar hij komt wel met enkele héél sterke uitspraken in het hele debat.

De Cauwer was deze week in De Afspraak te gast bij Bart Schols en deed daar enkele kloeke, intelligente uitspraken over de koers en bij uitbreiding de sport in het hele debat rond het al dan niet uitstellen van grote koersen.

"Ik denk dat we gewoon rustig moeten blijven en afwachten tot het veilig is. Het al dan niet overkop gaan van sponsors? Sport is niet belangrijker dan de rest, er gaan ook andere bedrijven overkop gaan door deze situatie", aldus De Cauwer.

Onkruid komt ook terug

De Tour de France zorgt volgens Soudal alvast voor 70% van de inkomsten op jaarbasis. "Het gaat over een koers, rechtstreeks op televisie in meer dan 100 landen. Dat gaat over miljoenen mensen. Elke keer als je dan in beeld bent, is dat tik, tik, tik, kassa voor de sponsors bij wijze van spreken en zo wordt dat sponsorgeld terugbetaald."

"Maar als dat nu anders zal moeten, dan zal het toch gewoon anders moeten hoor. Of dat nu voetbal is of wielrennen of iets anders, de situatie is hoe ze is. En alles komt terug, onkruid komt ook terug. Misschien met minder ploegen of minder renners."