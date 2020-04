Na meerdere teams moet nu ook federatie snijden in de kosten: Groot-Brittanië neemt maatregelen

Met Tom Pidcock heeft het Verenigd Koninkrijk één van de grote wielertalenten in huis. In het verleden heeft het Britse wielrennen ook al rasechte toppers geproduceerd zoals Christopher Froome, Bradley Wiggins en Mark Cavendish. Nu is het ook ginds een moeilijker moment door de coronacrisis.

Die verplicht de Britse wielerfederatie zelfs om maatregelen te nemen op economisch gebied. In de WorldTour zagen we al meerdere teams die het personeel op tijdelijke werkloosheid plaatsen of de renners een minder hoog loon betalen. In het VK moet nu ook de bond al naar dergelijke zaken teruggrjipen.

Zowat een derde van het personeel is in de maanden april en mei technisch werkloos. Dit omdat er voor hen momenteel simpelweg geen werk is. Daarnaast zal het management van British Cycling zelf tien procent van het loon inleveren in de maanden mei en juni.