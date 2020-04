Throwback naar 2019: spurter van Deceuninck-Quick.Step wint voor tweede jaar op rij in Scheldeprijs

Tussen de twee grote Monumenten Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix misstaat ook een klassieker als de Scheldeprijs zeker niet. Die had vandaag moeten plaatsvinden, maar helaas. Daarom nemen we u nog eens mee naar de editie van vorig jaar.

Er werd in de aanvangsfase meteen aan een hoog tempo gereden. De stevige wind bood een kans op waaiers en daar werd maximaal gebruik van gemaakt. Het peloton scheurde al snel uiteen. Een groep van een dertigtal renners reed een halve minuut weg.

Achter die groep bleven renners in de problemen zitten. Ook titelverdediger Jakobsen hing eens aan de rekker, maar de rust keerde toch stilaan terug. Dat was voorin niet het geval bij De Bondt en Van Goethem, want zij gingen er met hun tweeën vandoor.

GROTE NAMEN IN DE PROBLEMEN

Het duo reed ruim een minuut weg, maar waaide dan toch weer terug tot in de groep. Het kwam zelfs tot een totale hergroepering. Tot Jakobsen ten val kwam en ook andere grote namen als Ackermann, Halvorsen, Hodeg en Kittel leken te moeten afhaken. Een groot deel van de geloste renners kon nadien toch weer terugkeren.

Ondertussen ondernam De Bondt een nieuwe poging en hij kreeg Vanbilsen met zich mee. De Bondt bleek wel de sterkste van de twee en reed het langst voorop, maar in de finale was ook hij er weer aan voor de moeite. Onmiddellijk was daar een volgende aanval: Edvald Boasson Hagen zette aan. Taminiaux kon in eerste instantie met hem mee, maar hield het niet lang vol.

JAKOBSEN MAAKT HET DAN TOCH AF

Hagen zette nog even door, maar kon de massasprint niet vermijden. Ondanks dat het voor hem een incidentrijke koers was geweest, kwam Jakobsen er aan de aankomst in Schoten toch weer prima uit en rondde hij met verve het ploegwerk van Deceuninck-Quick.Step af. De Nederlander bleef Walscheid en Lawless voor. Drie Belgen eindigden in de top tien: Jans (5e), Boeckmans (6e) en Philipsen (9e).