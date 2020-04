Reden bekend waarom Riis aan de slag ging bij team van Campenaerts en niet bij Bahrein-Merida

Bjarne Riis zal gezien zijn verleden wellicht altijd wel een controversiële figuur blijven. Wat er ook van mag zijn, de Deen maakte dit jaar zijn terugkeer in de wielersport als teammanager van NTT. Nochtans zag het er de voorbije jaren naar uit dat hij bij Bahrein zou belanden.

Sinds juli 2016 waren er plannen om met zijn bedrijf Virtu een opleidingsploeg uit te bouwen voor een ploeg uit de WorldTour. Riis bleef ook de ambitie koesteren om weer als volwaardig lid in de wielerwereld te worden opgenomen. Op een gegeven moment was er een deal met Bahrein-Merida.

DEED NIBALI DEAL AFSPRINGEN?

Bjarne Jensen, een vertrouweling van Riis, heeft nu aan Feltet.dk verteld waarom het volgens hem toch nooit tot een samenwerking gekomen is. Vincenzo Nibali zag de komst van Riis naar verluidt niet zitten. Volgens Jensen wilden Nibali en zijn entourage geen invloed verliezen aan Riis.

Inmiddels is Bahrein-Merida omgedoopt tot Bahrein-McLaren. Riis heeft sinds januari 2020 toch weer zijn plekje beet in het WorldTour-gebeuren: hij is bij NTT teammanager van onder andere Victor Campenaerts.