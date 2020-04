🎥 Parijs-Roubaix 2010: Fabian Cancellara wint na een indrukwekkende solo

10 jaar geleden was het voorjaar vooral een strijd tussen Tom Boonen en Fabian Cancellara. Ook in Parijs-Roubaix leken de twee het tegen elkaar te zullen opnemen in een duel, maar de Zwitser maakte handig gebruikt van het feit dat Tom Boonen even gebruik maakte van de rust om te eten en te drinken.

Fabian Cancellara en Tom Boonen probeerden het allebei met enkele aanvallen, maar we moesten wachten tot ongeveer 45 kilometer voor de streep voor er een echte ontsnapping was van één van beide heren. Tom Boonen wilde namelijk even eten en drinken en de Zwitser maakte daar handig gebruik van door weg te springen uit het groepje. Hij reed door naar de kopgroep waar ook Leukemans zat, maar ook deze renners konden een ijzersterke Cancellara niet volgen. Zijn voorsprong werd alsmaar groter en op 2 kilometer van de streep kon Cancellara al beginnen vieren met de volgwagen. Hij won uiteindelijk na een indrukwekkende solo van 45 kilometer. Tom Boonen moest tevreden zijn met de vijfde plaats.