Als er een Tour komt, wordt het een vreemde volgens wielercoach Paul Van den Bosch: "Dan zal hij op twee snelheden worden gereden"

Bijna heel het wielervoorjaar is in het water gevallen door het coronavirus, maar het grootste evenement van het jaar, de Tour de France, is tot op heden nog niet uitgesteld.

Of de Ronde van Frankrijk dit jaar gereden wordt, al dan niet op een uitgesteld tijdstip, is koffiedik kijken. Maar als de editie van 2020 wordt betwist zal het er wel een worden met een aparte voorbereiding. "De Tour rijden zonder voorbereidingswedstrijden is zeer moeilijk, al zeg ik niet dat het onmogelijk is", legt wielercoach Paul Van den Bosch uit bij Het Laatste Nieuws. Al hangt zoiets af van renner tot renner en dan moet er volgens hem voldoende trainingsmogelijkheid zijn. "Je kan de Tour niet voorbereiden met enkel training op de rollen. Dat is onmogelijk." Tour op twee snelheden? Per land verschillen de coronamaatregelen, waar door er bijvoorbeeld in Spanje en Frankrijk niet buiten mag worden getraind. "Als de Tour doorgaat wordt die op twee snelheden gereden. Twee snelheden qua voorbereiding. Renners die buiten kunnen trainen en nu duurtrainingen van 5 uur kunnen doen, gaan een substantieel voordeel hebben op renners die dat niet kunnen", besloot hij.