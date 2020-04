Italiaans kampioenschap uitgesteld door het coronavirus

Het coronavirus houdt de wielerwereld in de ban. In juni staan veel nationale kampioenschappen op het programma, maar wat al zeker niet doorgaat, is het kampioenschap in Italië.

Renato Di Rocco, de president van de Italiaanse federatie, gaf in Il Corriere dello Sport meer uitleg. Het Italiaans kampioenschap wordt al zeker uitgesteld tot eind juli, begin augustus. Vorig jaar won Formolo het Italiaans kampioenschap. Di Rocco gaf ook meer uitleg over de Tour de France. Hij denkt dat de Tour misschien kan doorgaan in september. Volgens de president van de Italiaanse federatie moet de Tour voorrang krijgen op alle andere wedstrijden.