Sep Vanmarcke: "Roubaix in de herfst winnen zou nog specialer zijn"

Parijs-Roubaix is net zoals de andere voorjaarsklassiekers het slachtoffer geworden van het coronavirus. 'De Hel van het Noorden' werd uitgesteld en het is nog niet zeker of de editie van dit jaar op een andere datum zal doorgaan.

En wie de laatste jaren Parijs-Roubaix zegt, die zegt ook Sep Vanmarcke. De renner van Education First strandde sinds 2013 vijf keer in de top-6, maar mocht nog nooit met de fel begeerde kassei pronken op het podium. Dit jaar ging hij andermaal een gooi doen naar de eindzege. "Ik was klaar voor het voorjaar. Maar wat nu gebeurt, treft iedereen. En wij wielrenners moeten niet klagen, er zijn heel veel mensen die veel zwaarder worden getroffen. Daarom ook dat ik de moed niet laat zakken en blijf trainen", liet hij optekenen in Het Nieuwsblad. En de conditie onderhouden is belangrijk, want de voorjaarskoersen zouden wel eens naar het najaar verplaatst kunnen worden. "Ja, graag. Het is mogelijk en het zou het nog specialer maken om dan te winnen. Maar het zal afhangen hoe deze coronacrisis verder evolueert. Het moet allemaal veilig kunnen verlopen. En de organisatoren moeten het ook zien zitten."