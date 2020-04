Sporza gaat dit weekend voor een heruitzending van de Amstel Gold Race: welke editie kiest u?

Ook dit weekend gaat Sporza voor een heruitzending van een klassieker. Ze kiezen deze zondag voor een editie van de Amstel Gold Race. Er staat een poll op de site en u kan kiezen uit 7 verschillende edities.

U kan kiezen voor de vijfde zege van Jan Raas in 1982, maar ook voor de overwinning van Johan Museeuw in 1994. In 2001 was er dan weer een beklijvend duel tussen Erik Dekker en Lance Armstrong.

U kan ook kiezen voor enkele edities die nog niet zo lang geleden zijn gereden. Zo waren er de overwinningen van Gilbert in 2010 en 2017. In 2016 haalde Enrico Gasparotto het en vorig jaar was er een zeer knappe overwinning van Mathieu van der Poel.