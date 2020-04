Evenepoel blij dat de historische koersen gereden worden en gaat overleggen met zijn ploeg

Remco Evenepoel heeft ook weer iets naar uit te kijken nu de UCI heeft laten weten data vrij te maken voor de grootste wielerevenementen. De Europese tijdritkampioen zat vooral met die koersen in zijn achterhoofd, maar een programma heeft hij nog niet.

Daarvoor moest hij eerst net als zovele anderen afwachten wat de kalender nog kon bieden. Nu heeft Evenepoel dus wel al een idee. "Ik ben blij dat we al iets hebben, zelfs al betekent dat er nog enkele maanden te gaan zijn vooraleer we weer kunnen beginnen koersen. Natuurlijk zal ik met mijn ploeg moeten overleggen om te werken aan een programma."

Er moet dus nog heel wat uitgeklaard worden, maar op zijn minst is er al wat licht aan het einde van de tunnel. "Het ziet er beter uit nu we een kalender hebben met daarbij het WK, het EK en alle andere historische koersen. Weten dat zij zullen plaatsvinden, maakt me blij."