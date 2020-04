Nieuwe uitdager van werelduurrecord Campenaerts: "Als ik het niet doe, verbreekt iemand anders het"

Op donderdag 16 april is het exact een jaar geleden dat Victor Campenaerts het werelduurrecord verpulverde. Geen beter moment voor Kai Reus om wat meer informatie over zijn aanval op het record prijs te geven.

In september vorig jaar liet Kai Reus noteren dat hij het werelduurrecord van Victor Campenaerts ging aanvallen. "In 2021", voegde de Nederlander er nog aan toe. Bij Sporza was hij donderdag iets specifieker. "In principe vallen we volgend jaar in april het record van Victor Campenaerts aan."

Reus is zelfverzekerd dat hij het record scherper kan stellen. "Het is puur omdat ik erin geloof en omdat ik van deze sport houd. Het record van Victor staat scherp, maar het kan nog veel scherper. Dat weet Victor ook.

Rohan Dennis

Het is dus een kwestie van tijd voor Campenaerts zijn record verliest. "Records zijn er om aangevallen te worden. Ik doe er zelf alles aan. Als ik het niet doe, dan zal het record toch op vrij korte termijn gebroken worden. Ik denk vooral aan Rohan Dennis."