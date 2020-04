Boonen ziet er allemaal niks van in huis komen: "'t Is een lapmiddeltje"

Tom Boonen heeft het niet begrepen op de kalender die bekendgemaakt werd. Niet dat hij die koersen niet wil zien doorgaan, maar praktisch ziet hij zoveel problemen dat het quasi onmogelijk is om al wat op het programma staat af te werken.

Hij uit ook zijn bedenkingen. "Dat het een 'lapmiddeltje' is. Een pleister op de wonde. Om iedereen, in de chaos die op dit moment heerst, wat te kalmeren. En tijd te winnen", zegt hij in HLN. "Ik vrees echter dat de ideale omstandigheden om dit plan uit te voeren er niet zullen zijn. En dan heb ik het niet enkel over het gevaar Covid-19. Maar ook over de hele organisatie die zo'n heropstart met zich meebrengt."

"Dat kan niet van de ene dag op de andere. Op zeer korte tijd zullen bijvoorbeeld heel veel koersen moeten worden afgewerkt. Dat vergt maximale beschikbaarheid van het personeel. Terwijl sommige van die mensen zelf ziek zijn (geweest). Technisch werkloos gesteld. Of zelfs tijdelijk ontslagen. Niet simpel. Je moet ook weer mensen van over de hele wereld invliegen. Terwijl ik denk dat de grenzen zeker niet vóór 1 september zullen opengaan en er reisrestricties zullen blijven. Velen gaan er gewoon niet geraken."