Derde keer, goede keer voor Teuns met oog op debuut in Ronde van Vlaanderen? "Een mooie datum"

Hoewel de Waalse klassiekers wellicht wel meer op zijn lijf geschreven zijn, is Dylan Teuns ook een man met een grote liefde voor het Vlaamse werk. Wat zou hij graag het volle pond geven op de gekende hellingen in de Ronde van Vlaanderen.

Vele wielerwedstrijden kunnen dit voorjaar niet doorgaan op de geplande datum. Dat ook de Ronde van Vlaanderen daarbij was, was voor Dylan Teuns toch één van de grootste ontgoochelingen. "Het zou mijn debuut geweest zijn. Vorig jaar had ik al door ziekte mijn programma moeten wijzigen. Dit jaar zou ik 'm dan wel rijden, maar het is voor het tweede jaar dat mijn debuut uitgesteld werd. Dat is wel jammer op zich."

RONDE OP 11 OKTOBER HAALBAAR

Al is er licht aan het einde van de tunnel: de Ronde zou mogelijk op 11 oktober gereden worden. "Dat is een mooie datum. Dat lijkt me programmagewijs wel haalbaar. Het WK is op 27/09, dus zit er iets meer dan een week tussen."

SUPERCOMPENSATIE

Blijft wel een gegeven dat alles kort op mekaar zou komen te zitten. Zo staat het WK ook al een week na de Tour op het programma? "Ik heb al twee keer Vuelta en WK na mekaar gedaan met een week tussen. Dat was wel telkens te doen. Dat is de supercompensatie die dan moet opbrengen."

En van daar moet het dan richting Ronde gaan. "Sowieso zal het wel speciaal zijn, een Ronde van Vlaanderen in het najaar. Er is al veel over gezegd en geschreven. De grote rondes zullen ze nog wel willen laten doorgaan. Als dan ook de Monumenten nog verreden kunnen worden, zou dat mooi zijn, na alles wat er gebeurd is."

Klassiekers in het begin en het midden van oktober moeten zeker nog kunnen. Of er nadien dan nog heel lang moet doorgegaan worden, is weer een heel andere vraag. "Het seizoen moet je ook niet te lang rekken, want voor je het weet staat het nieuwe jaar voor de deur."