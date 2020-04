Gilbert geeft Armstrong gelijk: "Tegen de jonge gasten zou ik zeggen: word wakker!"

De beslissingen over het wielerseizoen worden door de organisatoren genomen, de wielrenners zelf hebben niets in de pap te brokkelen. Daarom ook de oproep van Lance Armstrong om er iets aan te doen. Philippe Gilbert is ermee akkoord, maar...

"Hij heeft zeker gelijk, maar de realiteit is anders. De verhouding tussen de UCI en de organisatoren is al zo moeilijk. Daarna komen de ploegen en dan pas de renners. En de renners zijn niet solidair, en dat zal denk ik nooit veranderen. Dat heb ik al begrepen", vertelt hij bij Extra Time Koers. "Ik spreek uit ervaring. Ik ben al meer dan 10 jaar met de atletencommissie bezig en de wielervakbonden CPA en BPCA. Als er een vergadering is, dan komen er nauwelijks renners. Voor mij maakt het weinig uit, ik heb nog maar 2,5 jaar te koersen. Maar tegen de jonge gasten zou ik zeggen: word wakker. Ik heb al veel geprobeerd, maar het is echt moeilijk." Gilbert vindt dat er een onevenwicht is ontstaan. "De renners zouden meer macht moeten krijgen en meer terug moeten krijgen van de financiële koek. Maar de financiële puzzel in het wielrennen is geen simpel verhaal. Je ziet bijvoorbeeld dat ASO veel verdient aan de Tour, maar ik weet bijvoorbeeld dat Parijs-Nice en de Dauphiné geld kosten om te organiseren. Kleine organisatoren moeten ook harken om uit de kosten te komen."