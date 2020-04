José De Cauwer heeft een opvallend voorstel: "Op die manier kun je meer ploegen laten deelnemen"

José De Cauwer heeft een opvallend voorstel klaar zodat ploegen kunnen overleven in deze moeilijke periode. Hij wil namelijk dat ze het aantal renners per ploeg per wedstrijd verminderen, zodat er meer ploegen kunnen deelnemen.

José De Cauwer gaf het idee mee tijdens Extra Time Koers. "Op deze manier zouden er meer ploegen kunnen deelnemen aan een wedstrijd. Zo kunnen ook procontinentale ploegen meedoen en kunnen er enkele ploegen misschien overleven." Philippe Gilbert is wel fan van het idee. "Met 7 of 8 man is het makkelijker, maar met een man minder moet er tactisch gekoerst worden. Je moet een mooie selectie kunnen samenstellen. Ik vind het een goed idee."