Mathieu van der Poel en Wout van Aert zijn duidelijk: "Het is jammer voor de cross, maar..."

Omdat er heel wat klassiekers worden uitgesteld naar het najaar, ziet het er naar uit dat Mathieu van der Poel en Wout van Aert een keuze moeten maken. Rijden ze de klassiekers of gaan ze toch voor het veldrijden?

Mathieu van der Poel is duidelijk. De Nederlander heeft een voorkeur voor de weg. "Het is jammer voor de cross, maar het zal toch even moeten wijken. Ook het WK mountainbike was een doel, maar het zal voor volgend jaar zijn", staat te lezen in Het Nieuwsblad.

Volgens Van Aert is er na de klassiekers in het najaar nog ruimte om deel te nemen aan het veldrijden. "Ik kan na de klassiekers meteen naar het veldrijden. We hebben genoeg rust gehad. Ik zal er wel tegen kunnen", aldus van Aert bij Sporza.