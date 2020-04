Ook interesse in andere discipline en eventueel ooit een deelname aan Spelen bij Thibau Nys

In de Facebook Live Q&A van de Sven Nys Academy werden enkele interessante vragen gesteld aan Thibau Nys en de antwoorden waren dat zeker niet minder. Zo lonkt Thibau ook naar het mountainbike. Wie weet zien we hem via die weg ooit deelnemen aan de Olympische Spelen.

Eerst werd hem gevraagd naar zijn favoriete disicpline. "Ik denk dat ik dan mijn hart moet laten spreken en de cross kies, wat niet wegneemt dat ik de weg en de mountainbike ook wel heel leuk vind. Mountainbike wil ik in de toekomst wel echt gaan verkennen en zien waar ik daarin kan terechtkomen, moest ik daarop inzetten. Voorlopig is het de cross dat toch nog altijd de bovenhand neemt". OOK IN MOUNTAINBIKE IN VOETSPOREN VAN VADER SVEN? Erg logisch uiteraard dat het veldrijden op één staat, maar uit het antwoord van Thibau spreekt toch ook belangstelling voor de mountainbike. En ooit deelname aan de Spelen? Dat is iets waar ik wel van droom, om als mountainbiker grote wedstrijden te gaan rijden. Wereldkampioenschappen, Olympische Spelen ook. Papa is daar natuurlijk ook een goed voorbeeld in." Wellicht zal het wel een verhaal zijn voor op termijn. "De mountainbikewereld is ook echt iets dat ik wil ontdekken. Ik weet alleen nog niet voor wanneer dat zal zijn. Ik ga mij nu voorlopig gewoon op de cross focussen en dan zien we wel in de toekomst."