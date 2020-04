Ook na overleg blijft BK in Anzegem moeilijke zaak: "We kunnen ons toch moeilijk boven de wet stellen?"

In 2018 werd het BK tijdrijden georganiseerd in Anzegem. Daar zou nu dit jaar het BK op de weg moeten doorgaan, maar dat lijkt problematisch te worden. De UCI wil dat de nationale kampioenschappen plaatsvinden in augustus, maar lukt dat wel in Anzegem?

De interfederale coördinatiecel heeft al bepaald dat een beslissing over het BK pas volgende woensdag genomen zal worden, na de Nationale Veiligheidsraad. Er is wel al contact geweest tussen Belgian Cycling en de burgemeester van Anzegem, maar daar is nog niets uit voortgekomen.

PAK VRAGEN

Zo verklapt burgemeester Gino Devogelaere zelf aan Sporza. "We zitten na onze meeting nog altijd met een pak vragen over de organisatie van het BK. Gelukkig is de wielerbond heel meegaand in het geheel. Zij zouden ook niets liever hebben dan dat het BK georganiseerd wordt. Maar het is moeilijk."

Voornamelijk door het verbod op massabijeenkomsten tot eind augustus, opgelegd door de regering. "Op 15 mei zou de nieuwe wielerkalender uit de doeken gedaan worden. Blijft onze datum behouden op 23 augustus, dan zitten we nog met de maatregelen die onze nationale overheid getroffen heeft. Is zo'n BK een massa-evenement? We kunnen ons in Anzegem toch moeilijk boven de wet stellen?"

WAREGEM KOERSE AL AFGELAST

Een ander groot evenement in de buurt is reeds afgelast. "Bovendien weten we dat Waregem Koerse op 1 september niet doorgaat. Dat is 1 week na onze datum en Waregem is een buurgemeente. Het lijkt me dan ook moeilijk dat wij toch een BK, waarop ook een massa volk wordt verwacht, gaan organiseren. Zonder publiek rijden is, vrees ik, niet de oplossing."