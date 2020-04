Ook wielerbondscoach ontsnapte niet aan het coronavirus: "Het is véél erger dan de griep"

Ook wielerbondscoach Rik Verbrugghe kreeg te maken met het coronavirus. Volgens hem is het véél erger dan de griep. Hij sliep dag en nacht en hij was op een gegeven moment zelfs aan het panikeren. Nu gaat het gelukkig beter.

Rik Verbrugghe kreeg te maken met het coronavirus. "Ook mijn kinderen en mijn vrouw Claudia (zus van Greg Van Avermaet) hadden het, maar bij hen was het maar één dag koorts en een zware verkoudheid. Ik heb acht dagen koorts gehad", klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Op een gegeven moment was Verbrugghe zelfs aan het panikeren. "Ik heb op een gegeven moment om 22u naar de dokter gebeld, maar hij stelde mij gerust. Ik lees ook de nieuwsberichten en ik had bang dat ik in ademnood ging komen. Nu is het beter, maar het virus is véél erger dan de griep."