Sven en Thibau Nys verklappen wat hun favoriete cross is

De Sven Nys Academy is de hele week online geweest en heeft zijn vele leden verblijd met allerlei filmpjes. Op de laatste dag stond er onder andere nog een Facebook Live met een Q&A met Sven en Thibau Nys op het programma. Er werd hen onder meer gevraagd naar hun favoriete cross.

"Moeilijk om te zeggen. Ik heb altijd wel erg uitgekeken naar 1 november: de Koppenberg. Waar ik toch op hele leuke en fijne maniere wedstrijden heb gewonnen", geeft Sven Nys zijn antwoord in de video op de Facebookpagina van de Sven Nys Academy.

Nys is recordhouder op de Koppenberg en wist er in totaal liefst negen keer te winnen. "In modderige omstandigheden, droge omstandigheden. Ik hield net iets meer van de editie met aankomst beneden en niet zoals die nu is met aankomst boven op de Koppenberg zelf. Maar goed, het blijft wel een spectaculaire wedstrijd."

De favoriete wedstrijd van Thibau Nys ligt dan weer in het buitenland. "Voor mij is dat Tabor. Een heel leuke cross. Veel geschiedenis al geschreven daar. En ik denk dat dat het parcours is dat mij het beste ligt."