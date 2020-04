Veel vragen bij Philippe Gilbert: "Kan ik van land naar land of moet ik keuzes maken?"

Het wielerseizoen wordt van eind augustus - als het coronavirus het toelaat - een helse beleving voor de renners. Voor de liefhebbers zal het wel mooi worden, want er zal zowat elke dag wel koers zijn. Maar de renners, zoals Philippe Gilbert, hebben toch nog heel wat vragen...

"Wat zullen de regeringen zeggen? Een land als Frankrijk zal misschien zeggen dat inwoners uit de buurlanden met de wagen moeten komen, maar dat renners uit een ander continent misschien twee weken in quarantaine moeten gaan", zegt hij bij Extra Time Koers.

"Van zulke beslissingen moeten ook wij tijdig op de hoogte zijn. Moeten Amerikanen, Colombianen en Australiërs tijdig komen om in orde te zijn met de gezondheidsvoorschriften?"

En wat met de overgangen van de ene koers naar de andere? "Dat wordt ook voor mij een vraag. Kan ik van land naar land om te koersen of moet ik een keuze maken? Moet ik bijvoorbeeld twee weken koersen in België, dan even naar huis en dan weer twee weken koersen in Italië?"

Zoveel mogelijk koersen, stel dat het virus terugkomt...

Maar Gilbert vindt het wel een goeie beslissing. "Als het vanaf 1 augustus kan, dan moeten we zo veel mogelijk koersen. De kans bestaat dat het virus terugkomt en dan valt alles weer stil. Moeten we een jaar wachten en niets doen? Of koersen we zo veel mogelijk als het licht weer op groen staat en zien we wel wanneer het eventueel weer op rood springt?"