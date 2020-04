Victor Campenaerts verwacht dat deze wedstrijd supernerveus zal worden: "Hopelijk blijft het qua ongevallen binnen de perken"

Het zal nog even duren voor we opnieuw een wielerwedstrijd op de weg zullen zien. Voor Victor Campenaerts is er nog onduidelijkheid. Hij weet nog niet hoe zijn kalender er voor de rest van het jaar zal uitzien.

De Tour zal alvast niet in het programma zitten. "Het overlapt met het WK en het EK, dus ik zal het wellicht niet rijden. Het opent wel perspectieven, maar met een goede voorbereiding ben ik altijd een kanshebber voor een wereldtitel in het tijdrijden", aldus Campenaerts bij Sporza. De renner denkt wel dat de eerste rit van de Tour de France wel eens supernerveus zou kunnen worden. "Misschien moeten ze bij elke ploeg een renner minder laten rijden. Na maanden zonder koers zou iedereen wel eens nerveus kunnen zorgen. Hopelijk blijft het qua ongevallen binnen de perken.