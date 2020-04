Jumbo-Visma gaat Team Ineos achterna en houdt eigen clubkampioenschap

Door het gebrek aan wielerwedstrijden op de weg zit esports wel in de lift en ook bij Jumbo-Visma hebben ze de smaak te pakken. Ze gaan hun renners virtueel tegen mekaar laten koersen, net zoals Team Ineos dat eerder ook al deed.

Jumbo-Visma heeft ondertussen al wel wat ervaring met het virtueel koersen. Het legde vrijdag nog een virtuele tocht af, al liep dat niet helemaal zoals gepland. Eerder namen Wout van Aert en Mike Teunissen ook al wel deel aan 'De Ronde2020'.

Het is uiteraard de gewoonte dat de renners van de ploeg samenwerken, maar zondagnamiddag mogen ze dus eens tegen elkaar rijden. Ze beginnen eraan 's ochtends om 10u. De wedstrijd is live te volgen op YouTube. Het team zal onder andere langsgaan in de huiskamer van Laurens De Plus om voor enig extra pigment te zorgen.

The Team Jumbo-Visma eRace💛🖤



The official battle between our riders!⚔️

Tomorrow at 10.00 CET live on our website⤵️#StaySafeTogether #SamenOverwinnen — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) April 18, 2020

Daarnaast zullen de Eurosport-commentatoren dit 'clubkampioenschap' ook van commentaar voorzien. Eurosport Nederland zal deze koers om 16u ook uitzenden.