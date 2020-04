🎥 Throwback naar 2019: Geniet nog eens mee van de miraculeuze comeback van Van der Poel in Amstel Gold Race

De Amstel Gold Race had in principe vandaag een nieuwe editie moeten krijgen. Door het coronavirus kan dat helaas niet doorgaan. Wel denken we met veel plezier nog eens terug aan de editie van 2019, toen Mathieu van der Poel vriend, vijand en zichzelf verbaasde in de finale.

Mathieu van der Poel had al een sterk voorjaar gereden met overwinningen in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl en een vierde plek in de Ronde van Vlaanderen. In Vlaanderens Mooiste liet Van der Poel al zien het in zich te hebben een wedstrijd van dat allooi te kunnen winnen en een patent te hebben om vanuit kansloze positie nog terug te keren. Dat fameuze huzarenstuk deed hij nog eens netjes over in de Amstel Gold Race, maar deze keer nog straffer, want het leverde hem nu wel de zege op. Vooraf waren de verwachtingen al hooggespannen bij Mathieu van der Poel en ook bij renners als Julian Alaphilippe, Michael Matthews, Peter Sagen en Alejandro Valverde. Op een gegeven moment zat Van der Poel in een volslagen kansloze positie en leken Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang het onder mekaar uit te maken. In de knotsgekke slotkilometers keerde het nog helemaal om en deed een kransje renners nog een gooi naar een onverhoopte zege, maar Van der Poel haalde het na een weergaloze inspanning. Met een uitbarsting van emoties tot gevolg. Bekijk hieronder enkele filmpjes over die memorabele dag.