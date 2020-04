🎥 Voormalig Sunweb-renster rijdt 1300(!) toertjes voor het goede doel in... eigen tuin

Weaver is een voormalige profrenster en reed nog voor Sunweb. Tegenwoordig is ze overgeschakeld op het langeafstandsfietsen. Een lange afstand legde de Britse ook af bij haar actie voor Women's Aid, een organisatie die strijdt tegen huiselijk geweld. Wat mogelijk ook meer voorkomt doordat iedereen meer moet thuisblijven.

De afstand die Weaver bij haar actie voor deze organisatie aflegde, is 130 kilometer. Dat is niet het straffe eraan. Wel dat ze dit volledig deed in haar eigen tuin. Er werd een drassig parcours uitgestippeld langs de struiken van 100 meter. Dat betekent dus dat ze zo maar liefst 1300 toertjes moest rijden.

Wow. I've woken up this morning and I'm still so overwhelmed by all the support and donations yesterday. The total is now at almost 11.5k and I honestly can't believe it! Never expected to raise that much, but it will make a huge difference to so many people's lives🙌🏼 pic.twitter.com/BvhGWpGg0R