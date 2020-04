Interview Dylan Teuns heeft motivatie steeds behouden en verduidelijkt klassementsambities in grote ronden

Nu er opnieuw uitzicht is op grote ronden en zware eendagswedstrijden, heeft Dylan Teuns ook weer perspectieven. Al is onze landgenoot ook in de periode zonder koers gemotiveerd gebleven. Zijn ambities zijn ook steeds dezelfde gebleven.

Teuns heeft het hoofd niet laten hangen nadat al die koersen geannuleerd werden door het coronavirus. "Op zich viel het wel mee om de motivatie hoog te houden, al was het wel een beetje doelloos trainen. Ik fiets graag, dus ik maal mijn kilometers wel af per week. Zonder al te veel intensiteit weliswaar." De manier van trainen wordt uiteraard wel aangepast aan de huidige omstandigheden. "Het is meer de conditie onderhouden. Na Parijs-Nice werd die wel enigszins naar beneden gehaald. Het is alsof je terug aan de voorbereiding op een seizoen bezig bent." Superhelper zijn voor Landa in de Tour, mikken op de zwaardere eendagskoersen en op de Spelen: dat was het plan van Teuns. Enkel door dat laatste event mag dit jaar al definitief een streep. Sowieso rijdt Teuns maximaal één grote ronde in 2020: de Tour. Nu wil Teuns zeker nog niet voor een klassement gaan in een grote ronde, maar hij liet wel al eens vallen dat hij dat ooit wel wil proberen. Wat moet er nog gebeuren om op dat punt te komen? "Er ligt nu nog meer de focus op de klassiekers.. Nu ben ik nog vanalles aan het combineren. Ik zou dan meer naar die grote ronden moeten toewerken. Ik ben nu 28 en heb nog een aantal goede jaren voor mij." Lang bergop meegaan en zo vanuit de underdogrol verrassen: dan moet er zo eens een goede eindnotering in zitten. "Ik wil dat wel eens proberen, een klassement rijden. Liefst dan wel zonder al te veel druk. Ik zie mij dat eerder doen in de Vuelta dan in de Tour.