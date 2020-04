Iserbyt en Aerts stellen verschillende ideeën voor veldritseizoen voor: "Spannender zonder Mathieu en Wout"

Wat met het veldritseizoen als er straks in het najaar op de weg nog volop gekoerst zou worden in oktober en november? Het is iets waar nu al over nagedacht mag worden. Eli Iserbyt en Toon Aerts zien vooral heil in de aanpassing van het startuur.

Ze zien het elk op hun beurt wel helemaal anders. "Het kan zelfs versterkend werken voor de cross als die gecombineerd wordt met wegwedstrijden. Waarom zouden wij niet als een soort voorprogramma kunnen uitgespeeld worden? Cross tussen 13 en 14 uur en daarna de finale van de klassiekers of een rit in een grote ronde. Ik ben overtuigd dat er volk zal kijken", zegt Iserbyt in HLN.

MEER PUBLIEK VANAF NOVEMBER

Aerts opteert dan weer eerder voor een later startuur. "Tot half november kan je cross organiseren tot 18 of 19 uur. Wij zijn het niet gewoon om zo laat in actie te schieten, maar ik zie dat zitten." Gaan de toeschouwers de weg naar de cross nog vinden? "September is sowieso een kalme maand in de cross. De concurrentie met de Tour lijkt me dan geen probleem. In andere jaren zien we pas vanaf november dat er meer publiek komt."

AANPASSEN AAN WEG

Het zal allemaal wat anders ingevuld moeten worden, maar Iserbyt vindt dat niet erg. "We moeten flexibel en creatief zijn. De cross zal zich moeten aanpassen aan de weg. Andersom zal niet gebeuren. Ik sta open voor alles, desnoods cross ik op donderdagavond."

Mits het wegseizoen tot diep in het jaar duurt, zullen Van der Poel en Van Aert wel minder vaak crossen. "Natuurlijk is het prestigieuzer als zij erbij zijn, maar het is spannender zonder hen. We moeten wat meer benadrukken hoe mooi en spannend de cross vorig jaar wel was zonder Mathieu en Wout", stelt Aerts.