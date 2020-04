Lefevere mengt zich in politiek debat en vindt dat politici moeten inleveren

Hoe we door de economische crisis moeten geraken die het coronavirus teweeg heeft gebracht, houdt velen in de wielerwereld ook bezig. Zeker de bazen in de teams, zoals Patrick Lefevere bij Deceuninck-Quick.Step. Die laat zich opmerken met een politieke tweet.

Lefevere reageerde op een artikel van de krant De Morgen. SPA-politicus John Crombez zegt daarin dat de supperrijken zullen moeten betalen voor de economische gevolgen van de coronacrisis. Lefevere vindt dat de politici gerust ook hun deel mogen doen. "Wanneer gaan al die volksvertegenwoordigers en senatoren die niet meer naar Brussel mogen een beetje inleveren, John Crombez", dient Lefevere de voormalige partijvoorzitter van antwoord. "En dan zwijgen we nog van de cumul en de Europese vertegenwoordigers. Sorry, of heb ik iets gemist?" Wanneer gaan al die volksvertegenwoordigers en senatoren die niet meer nr brussel mogen een beetje inleveren @johncrombez en dan zwijgen we nog vd cumul en de Europese vertegenwoordigers. 🥶. Sorry of heb ik iets gemist 🧐 https://t.co/rYHvFCmwMh — Patrick Lefevere (@PatLefevere) April 20, 2020 Patrick Lefevere heeft zelf in de maand maart net als de rest van het management van Deceuninck-Quick.Step minder gefactureerd vanwege de coronacrisis.