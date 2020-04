Sprinter van Jumbo-Visma geniet van zijn rol als nobele boodschapper: "Dit is puur vermaak"

In België deed Jolien D'hoore het al met veel plezier, op de fiets boodschappen doen voor mensen die niet naar de winkel kunnen. In Nederland doet Dylan Groenewegen het. De spurter kan zelfs langsgaan in de winkel van zijn eigen sponsor, Jumbo.

Groenewegen doet op de fiets boodschappen rond voor Bezorg de Zorg. "Ik had het zelf voorgesteld. Ik vond het wel een leuk idee. Naast het trainen, wilde ik nog wat anders doen en dit is puur vermaak. Mij geeft het een voldaan gevoel", vertelt hij aan de NOS. De Nederlandse zender ging mee bij één van zijn fietstochten. "Ik haal de boodschappen op, stop ze in mijn rugzak en fiets langs de adressen. De mensen zijn er blij mee. Het is natuurlijk even wennen, maar ik vind het wel leuk om te doen."