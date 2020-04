Renner van Circus-Wanty Gobert gaat mee voedsel verdelen bij armen: "Ze hebben het het hele jaar zwaar"

Veel mensen hebben het zwaar tijdens de huidige crisis, zeker zij die ook anders al een kwetsbare groep vormen. Het is nu nog belangrijker om hen te ondersteunen. Dat is ook wat Loïc Vliegen, wielrenner bij Circus-Wanty Gobert, eens gaan doen is.

Vliegen is samen met voetballers van Standard en Charleroi en tafeltennisser Jean-Michel Saive gaan helpen bij Souliers du Coeur. "Een vijftigtal voetballers en enkele andere sporters hebben geld verzameld om voedsel uit te delen aan daklozen en om maskers te verdelen bij organisaties zoals het OCMW. Ik heb geen enkel moment getwijfeld om op de uitnodiging in te gaan en me naar Luik te verplaatsen om mijn steentje bij te dragen."

ZELF MASKER DRAGEN

De profrenner geeft enige toelichting bij wat hij juist moest doen. "Mijn rol bestond erin om gerechten voor te bereiden en in te pakken voor het Armee du Salut, die bij daklozen geleverd zouden worden. " Vliegen moest hiervoor ook zelf een masker dragen.

De ritwinnaar uit de Ronde van Wallonië van vorig jaar is een aantal zaken erg goed gaan beseffen. "Het lag me nauw aan het hart om er bij te zijn en uiteindelijk bracht het me een goede levensles. We staan er niet altijd bij stil dat er enorm veel mensen in moeilijkheden leven. Ze hebben het het hele jaar door zwaar, maar tijdens de actuele crisis nog meer."