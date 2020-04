Astana nog altijd aan de leiding in virtuele Giro ondanks ritzege voor Italiaans team

In de virtuele Giro wordt een algemeen klassement opgemaakt tussen de teams, die in elke rit twee renners mogen opstellen en die kunnen per rit verschillen. Nadat Lutsenko de openingsrit won, is nu ook de tweede etappe betwist. Androni Giocattoli-Sidermec scoorde daarin het best.

Dat had het in de eerste plaats te danken aan Matteo Spreafico, die de beste individuele tijd liet optekenen met 58 minuten en 8 seconden. De renners 32,7 kilometer op de rollen, over een bergachtig virtueel parcours van en naar Cesenatico. Astana werd in deze etappe vertegenwoordigd door Omar Fraile en Hugo Houle. Die bezorgden de Kazachse formatie een tweede plaats in de daguitslag, op 3 minuten en 1 seconde van Androni Giocattoli-Sidermec. Het Italiaanse nationale team werd op grote afstand derde. LUTSENKO EN MARTINELLI ZETTEN ASTANA OP ROZEN In de stand heeft Astana nog altijd een bijzonder ruime bonus, voornamelijk door de show die Lutsenko en Martinelli in de eerste virtuele rit opvoerden. De voorsprong op Giocattoli-Sidermec, dat nu tweede staat, bedraagt 10 minuten en 19 seconden.