Lampaert plaagt ex-wielrenner met extra kilo's

Normaal zou ex-wielrenner Zico Waytens zaterdag zijn eerste bokskamp vechten, maar het coronavrius steekt ook daar een stokje voor. Toch vond Yves Lampaert iets anders om hem te plagen, een foto van Waeytens' veranderde lichaam.

Zico Waeytens is net zoals Lampaert een West-Vlaming en ze reden allebei in een ver verleden voor Topsport Vlaaderen - Baloise. Waeytens deelde donderdag een foto om zijn bokslichaam en spieren te laten zien, maar bij Yves Lampert viel het vooral op dat de ex-renner wat kilo's aangekomen is.

"Ge zijt gij wat vervet zeker", was de plagende reactie van Lampaert. Maar de reactie van Waeytens liet niet op zich wachten, want hij insinueerde dat de vriendin van Lampaert hem altijd laat proeven van eten als Lampaert gaan trainen is.