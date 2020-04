Belgische belofte van Lotto moet zich geen zorgen maken: "Als iemand niet aan de klaagmuur moet staan, ben ik het"

Voor de jonge Belgische talenten die de stap willen zetten naar de profs komt de huidige situatie in het wielrennen uiterst ongelegen. Wie zich daar geen zorgen over moet maken, is Viktor Verschaeve. Die beseft maar al te goed dat hij in een luxesituatie zit.

Voor wie onlangs de Digital Swiss 5 volgde, doet de naam van Verschaeve misschien een belletje rinkelen. "Omdat iemand van de ploeg had afgezegd voor de openingsrit, vroeg de ploegleiding van Lotto-Soudal me of ik wilde inspringen. Daar heb ik uiteraard positief gereageerd", vertelt de 21-jarige Verschaeve in Gazet van Antwerpen.

RESULTATEN NIET MET ELKAAR TE VERGELIJKEN

Wat vond de Zwijndrechtenaar van de virtuele wedstrijd? "Het was plezierig om te kunnen deelnemen, maar ook niet meer dan dat. Zeker als je er rekening mee houdt dat de resultaten vanwege een foutenmarge moeilijk met elkaar te vergelijken waren."

In het echte wegwielrennen zijn er momenteel geen kansen om zich te bewijzen, maar daar moet Verschaeve niet over panikeren. "Als er iemand niet aan de klaagmuur moet gaan staan, ben ik het. Het is geen geheim dat heel wat profploegen het op financieel vlak niet gemakkelijk hebben. Heel wat beloften die droomden van een profcontract, lopen op dit moment met veel zorgen in hun hoofd rond."

TWEEJARIG CONTRACT

Dat is niet het geval bij Verschaeve, die aan zijn laatste jaar als belofte bezig is. De renner bereikte eerder al een akkoord met Lotto om vanaf 2021 prof te worden. "Ik heb al een tweejarig profcontract op zak en mag me dus bij de gelukkigen rekenen."