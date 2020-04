Riis en NTT steunden 2de recordpoging Campenaerts: "Hoe mooi zou dat niet zijn?" en "Victor was klaar en enthousiast"

Vorig jaar brak Victor Campenaerts het werelduurrecord, toen hij nog voor Lotto reed. Inmiddels komt Campenaerts uit voor NTT en had hij al zin in een nieuwe poging. Ook om te bewijzen dat hij het kan in dezelfde omstandigheden als Bradley Wiggins het deed.

Bij de ploeg waren ze helemaal mee met het verhaal. "Zou dat niet mooi geweest zijn, als dat had gekund? Het zou jammer geweest zijn als de UCI 'ja' had gezegd en wij zouden achterblijven. We steunden het met het team volop, al wisten we dat het moeilijk ging zijn", vertelt Bjarne Riis over het plan.

Het was wel te denken dat het in coronatijden niet toegelaten zou worden. "Het was onrealistisch om het klaar te spelen. Bij een werelduurrecord is er altijd een protocol te volgen. Het idee erachter was wel mooi. Victor was helemaal klaar om het te doen. Hij is iemand die op die manier denkt, om mogelijkheden te creëren of om creatief te zijn."

Ook Douglas Ryder, het hoofd van de ploeg, zag hoe gretig Campenaerts was. "Victor was erg enthousiast. Het zou een uurrecordpoging in lockdown geweest zijn, maar dan nog moest de UCI mensen ter plekke brengen. Er was een grote bereidheid bij alle partijen. Het is niet dat iemand van in het begin 'neen' heeft gezegd. Het zou echter alleen voor meer uitdagingen gezorgd hebben, het was te ingewikkeld om te doen."