Bjarne Riis verwacht zich aan weldoordachte kalender: "Ik heb vertrouwen in de UCI" en "Anders houdt het geen steek"

Na het uitstel van vorige week is de dag aangebroken waarop David Lappartient en de UCI hun kaarten op tafel zullen gooien wat de nieuwe kalender betreft. Bjarne Riis van NTT verwacht zich niet aan grote problemen en denkt dat alles wel goed overwogen zal zijn.

De goesting is zo groot om dit jaar nog te participeren aan wielerwedstrijden dat er bij de teams sowieso sprake zal zijn van enige midlheid. "Het belangrijkste is dat we kunnen koersen. We verwachten niet dat dat in mei, juni of juli het geval zal zijn. We verwachten dat we in augustus kunnen koersen. Wanneer het ook is, we zullen er honderd procent klaar voor zijn."

Er zal een kalender komen die doenbaar is

Riis gaat er vanuit dat er met kennis van zake een goed programma aan koersen is samengesteld. "Je moet vertrouwen hebben dat de partijen die er mee bezig zijn positief denken en creatief en slim zijn. Ik heb vertrouwen in de UCI. Er zal een kalender komen die redelijk is, die doenbaar is. Anders houdt het ook geen steek. Ik kan mij niet inbeelden dat ze aan iets werken dat onmogelijk is om te doen."

Douglas Ryder, hoofd van de NTT-ploeg, hoopt alvast dat er voldoende kansen komen voor al zijn renners. "Het zou goed zijn als we naast de Tour ook de Giro en de Vuelta kunnen rijden. Dan hebben we acht renners per ploeg. Op strategisch vlak zal het dan een drukke periode worden."