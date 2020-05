Ploeg van Campenaerts vraagt zich af of we effectief koers te zien krijgen: "We weten dat dit niet onze fout is"

Het is al heel mooi dat er nu een bepaald vooruitzicht is met die nieuwe kalender. Blijft echter de vraag: gaat die ook werkelijkheid worden en gaan we effectief nog koers te zien krijgen in 2020? Bjarne Riis en Douglas Ryder van NTT buigen zich hierover.

"Er zijn mensen mee bezig die veel slimmer zijn dan ik. Ik geloof dat zij de juiste beslissingen zullen nemen. Als we voor de volle honderd procent zeker willen zijn om in veiligheid te leven, moeten we de volgende twee à drie jaar binnen blijven. Als je die kant op gaat, komt de wereld tot stilstand. Dat wil niemand", zegt Bjarne Riis. "De virologen zijn bezig met bepaalde dingen."

De teammanager van Victor Campenaerts gelooft wel dat er in dit klimaat nog wielerwedstrijden georganiseerd kunnen worden. "In de juiste omstandigheden kan er koers zijn. Parijs-Nice was hiervoor al een uitstekende test. De Tour is de grootste koers. Als die doorgaat, kunnen we de grootste feedback geven aan onze sponsors."

Ook Douglas Ryder, hoofd van de ploeg, kijkt er al positiever tegenaan. "Er is al wat licht aan het einde van de tunnel. We weten dat dit niet onze fout is", zegt de Zuid-Afrikaan over de coronacrisis. "We willen wel terugkeren naar de koers. Het is belangrijk dat het seizoen opnieuw opstart."

MENSELIJK ASPECT

Anderzijds is er ook het menselijke aspect en dat gaat nog steeds voorop. "Elke dag is anders", beseft Ryder dat het op elk moment de ene of de andere kant uit kan gaan. "We zijn renners aan het voorbereiden op de rest van hun leven. Het gaat over individuen en hun levens."