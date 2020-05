Grote baas ploeg Campenaerts ziet voorwaarde van Riis wel ingevuld worden: "Dat is het positieve aan deze crisis"

Over een aantal gevoelige onderwerpen in het wielrennen durven de meningen al eens uit de pan swingen. Over het model van de wielersport bijvoorbeeld en wat daarmee moet gebeuren. Bjarne Riis zei al dat er wel een opportuniteit lag om dat te bekijken, maar dat er dan meer samenwerking nodig was.

Riis pleitte er vooral voor dat de verschillende partijen uit de wielersport zouden stoppen met vechten, waar ze volgens hem al te vaak mee bezig zijn. Het hoofd van de ploeg, Douglas Ryder, ziet wel redenen om aan te nemen dat dit kan lukken.

Ik heb nog nooit zo'n eenheid gezien

"We kunnen ook eens bij onze partners horen wat zij hierover te zeggen hebben", gaat Ryder in op de discussie rond het model van het wielrennen. "Deze crisis zorgt wel voor eenheid in de conversatie", meent de Zuid-Afrikaan. "Ik heb nog nooit zo'n eenheid in de koers gezien."

Ryder geeft wel toe dat de entourage bij NTT moeilijk kan vergelijken met het verleden. "Wij zijn het jongste team in de WorldTour-koersen. Het is nog maar voor een korte periode dat we in het wielrennen zitten, maar zo'n eenheid heb ik nog niet eerder gezien. We moeten het beter maken voor iedereen. In tijden van crisis moeten we er allemaal samen tegenaan gaan. Dat dit kan gebeuren, is het positieve aan deze crisis."