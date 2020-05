🎥 En omhoog die rots op! Meervoudig wereldkampioen trialbike Kenny Belaey verbaast met acrobatische toeren

Bij gebrek aan wegwedstrijden zijn het vooral de trailbikers die dezer dagen voor de strafste nummers op de fiets zorgden. Fabio Wibmer stuurde onlangs al een filmpje de wereld in waarin hij zijn capaciteiten demonstreert en dan mag onze Kenny Belaey natuurlijk niet achterblijven.

Ook Belaey heeft in zijn woonplaats Aalter in zijn tuin een bepaald parcours dat hij kan afleggen. Eentje dat bestaat uit... rotsen. Eén rots is wel erg hoog. Door vooraf voldoende snelheid te maken, slaagt Belaey er toch om op die hoge rots te wippen.

Vanaf dan gaat het van rots naar rots. Geniet mee van de acrobatische toeren van Belaey in het onderstaande filmpje dat de trialbiker op Instagram plaatste.