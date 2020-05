🎥 Vogel heeft het op Uttrup Ludwig gemunt en die reageert op de sinds RVV van '19 gekende wijze: "Goed teken"

Cecilie Uttrup Ludwig is sinds de Ronde van Vlaanderen van 2019 een gekende naam in de wielersport. Het was al knap dat ze toen derde werd, maar vooral haar houding naast de fiets kan charmeren. Dat blijkt ook nu opnieuw na een... vervelend incident op training.

Het hilarische interview van Uttrup Ludwig na de Ronde van Vlaanderen van vorig jaar ging de wereld rond. Ondertussen ruilde de Deense Cervélo-Bigla voor FDJ. Op training probeert ze net als iedereen in deze coronatijden de conditie op peil te houden.

Terwijl ze aan haar fietstocht bezig was, vloog er ook een vogel in de buurt en die moest zijn behoefte doen. "Ik werd bescheten door een vogel. Ugh, gelukkig had ik een bril op." Dat bleek inderdaad de noodzakelijke bescherming voor de renster.

Uttrup Ludwig pakte het dus nog wel goed op. "Langs de andere kant: ik heb gehoord dat vogelpoep geluk brengt." Waarna er een glimlach vanaf kon. "Dus ik denk dat het een goed teken is."