"Enkel Van Aert en Van der Poel zullen hun prijs niet moeten aanpassen"

Het beloven moeilijke tijden te worden voor het veldrijden. Door de coronacrisis moeten de organisatoren van veldritten zich voorbereiden op lagere inkomsten.

Doordat er minder toeschouwers aanwezig zullen zijn, kunnen de organisatoren niet anders dan rekenen op minder wedstrijdinkomsten. En dat resulteert ook in lagere startpremies voor de renners.

"Enkel Wout Van Aert en Mathieu Van Der Poel kunnen het zich veroorloven om dezelfde prijs te hanteren. Zij betalen hun prijs vrijwel direct terug door hun populariteit", aldus Koen Monu, die zelf organisator is.

"Er zal een ontmoeting zijn met een vertegenwoordiger van de organisatoren om te zien wat er mogelijk is", vertelde de algemeen directeur van de Belgische wielerfederatie, Jos Smets, aan Het Nieuwsblad. "Maar Zonhoven, dat is een wereldkampioenschap. Die kalender is gemaakt door de UCI. Toch willen we zien of er wat ruimte is."