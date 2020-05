Bjarne Riis is al erg populair geworden bij NTT: "Ik denk dat hij stilaan zot werd thuis"

Heel veel hebben ze bij NTT nog niet kunnen gebruik maken van de kwaliteiten van Bjarne Riis doordat er zoveel koersen uit het voorjaar zijn weggevallen, maar op korte tijd heeft de Deen toch al een grote indruk gemaakt. Riis is er sinds begin januari aan de slag als teammanager.

Douglas Ryder, de bezieler van de ploeg, is alvast bijzonder opgetogen dat hij het gezelschap kreeg van Riis binnen het management van de ploeg. "Met Bjarne erbij zijn we onszelf als ploeg aan het opkrikken. Hij heeft een enorme passie voor deze sport. Ik denk dat hij stilaan zot werd thuis. Hij wil iets teruggeven aan de sport waar hij zou van houdt. Als wielerploeg hopen we dat dat tot succes leidt."

GOEDE CONNECTIE MET DE RENNERS

Wat is dan juist zijn voornaamste bijdrage? "Hij staat voor leiderschap en ervaring en brengt zijn instructies goed over. Hij heeft een bepaalde connectie met de renners. We vullen elk onze eigen functie in en zijn enorm complementair. Het is boeiend om te zien wat hij het team bijbrengt."

Een hele hoop mooie woorden dus. "We hebben allebei een even grote passie voor de sport", blijft Riis er rustig onder en geeft hij Ryder ook een complimentje terug. "We werken goed samen." Uitkijken wat dat oplevert wanneer er opnieuw gekoerst mag worden.