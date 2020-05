Evenepoel nederig voor kritiek van Merckx: "Hij heeft het recht om mij op mijn plaats te zetten"

Remco Evenepoel wordt veelvuldig vergeleken met Eddy Merckx. Een vergelijking die niet echt opgaat als je de tand des tijds in rekening neemt, maar als je zelf een foto neemt bij een Merckx-monument... dan zoek je het toch een beetje.

Eddy Merckx had zich eerder al kritisch uitgelaten over Evenepoel door te zeggen dat de jongeling van Deceuninck-Quick.Step nog niets bewezen had en nog heel wat boterhammen zal moeten eten. "Dat doe ik hoor", reageert Evenepoel nu bij HNB. "Ik heet hele broden zelfls!"

Maar daarna reageert Evenepoel ook nog serieus op de commentaar van Merckx. "Eddy Merckx heeft het recht om iemand op zijn plaats te zetten. Kijk naar zijn palmares, daar kan je niets op aanmerken. Ik weet gewoon dat ik goed bezig ben en dat de ploeg ook tevreden is, dat is het belangrijkste."