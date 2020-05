Kittel door studies weer jong veulen en bekommert zich over zijn zoon: "Slechts één of twee studenten herkenden mij"

Het gaat opnieuw goed met Marcel Kittel en daar kunnen we alleen maar blij om zijn. De Duitser heeft na zijn wielerpensioen vreugde gehaald uit de geboorte van zijn zoontje. Voor zijn geluk zet Kittel zich volop in. Verder gaat de aandacht van de ex-renner naar zijn studies.

Kittel is na zijn wielercarrière economie beginnen te studeren en zit als 31-jarige tussen de jonge garde. "In totaal zijn we met 200 of 300 studenten, allemaal 18 of 19 jaar. Slechts één of twee studenten herkenden mij", lacht Kittel in het AD. "En of ik mijn bachelor in twee of drie jaar doe, maakt mij niet zo veel uit. Ik leg mezelf geen druk op."

Ik ben nu in mijn leven waar ik wil zijn

Voor hem was het in elk geval de juiste beslissing om te stoppen met wielrennen en voor een ander leven te kiezen. "Het heeft geweldig uitgepakt. Ik ben nu in mijn leven waar ik wil zijn. Ik volg het wielrennen nog steeds, maar kan niet zeggen dat ik het mis als atleet."

Het allerbelangrijkste is nu natuurlijk zijn verantwoordelijkheid als vader. "De geboorte van mijn zoontje Lex heeft me emotioneel meer geraakt dan welk succes ook. Alles wat ik wil, is dat hij gezond en blij is."