De wereldkampioen rekent op weersomstandigheden in zijn voordeel: "Ik hoop op een natte Parijs-Roubaix"

Niemand zal ooit vergeten in welke omstandigheden het WK in Yorkshire vorig jaar gereden is. De massale regenval zorgde voor een apocalyptische koers, met Pedersen als sterkste man aan het einde. Gaat de Deen in 2020 opnieuw gediend worden door de weergoden?

Pedersen zet ook na de vele wijzigingen in het wielerseizoen in op het klassieke werk. "Het is duidelijk dat mijn doelen de klassiekers blijven. Die komen eraan op het einde van het seizoen. Ik kijk er erg naar uit en hoop op een natte Parijs-Roubaix dit jaar."

Met meer wedstrijden in het najaar is er natuurlijk een grotere kans op slechte weersomstandigheden. Al denkt Pedersen niet dat er zoveel zal veranderen. "Koersen is koersen en we zullen klaar zijn wanneer de klassiekers eraan komen. Het is oké om koersen op te schuiven wanneer de wereld in zo'n situatie verkeert."

COOLE ERVARING

Als we nog koers te zien krijgen dit jaar, zal het een drukke periode worden. "Het zal een coole ervaring zijn om alle grote koersen te doen in zo'n korte periode. Het is iets nieuw voor iedereen."