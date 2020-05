Geen nieuw uitstel, maar wel afgelasting op komst als Spelen in 2021 niet doorgaan

In principe had Greg Van Avermaet zijn olympische titel deze zomer moeten verdedigen. Dat zal nu moeten gebeuren in 2021. Of nog later? Volgens sommige virologen en professoren zal het ook volgend jaar nog niet haalbaar zijn om de Olympische Spelen te organiseren.

De organiserende instanties voelen echter weinig voor een eventueel nieuw uitstel. "Ik heb daar wel begrip voor", zegt IOC-voorzitter Thomas Bach aan de BBC. "Je kan niet ieder jaar de sportkalender van alle grote federaties wereldwijd blijven aanpassen." De deelnemers aan de Spelen zullen toch ook snel uitsluitsel willen. "Je kan atleten niet zo lang in onzekerheid houden. Bovendien zou er dan ook zoveel overlap ontstaan met de volgende Olympische Spelen." Die komen er in 2024 aan in Parijs. Bij een nieuw uitstel zou er wellicht ook niet voldoende tijd zijn om te schenken aan een kwalificatieperiode voor die Spelen. VEILIGE OMGEVING VOOR IEDEREEN Het zal dus eerder definitieve afgelasting worden als de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio niet doorgaan, maar daar gaat vooralsnog niemand van uit. "Met onze Japanse vrienden hebben we één ding afgesproken: we willen de Spelen organiseren in een veilige omgeving voor iedereen." Dat moet dan binnen een jaar en twee maanden gebeuren. Afwachten of Van Avermaet dan de kans krijgt zijn titel te verdedigen.