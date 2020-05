Van Avermaet wacht volgende virtuele uitdaging op parcours in Londen met Fan Ride

Ondanks het gebrek aan koersen houdt Greg Van Avermaet zich druk bezig en hij doet het dan nog eens goed ook. Zo deed hij het voortreffelijk in 'De Container Cup' en won hij 'De Ronde2020'. En er volgt nog een virtueel initiatief waar Van Avermaet 'ja' heeft op gezegd.

Geen wonder dat Van Avermaet die virtuele tochten wel kan smaken. Hoewel het absoluur het echte werk niet kan vervangen, is het beter dan niets. Bovendien vallen de resultaten meer dan goed mee voor Greg Van AVermaet.

Na zijn overwinning in de virtuele Ronde van Vlaanderen kwam hij ook goed voor de dag in de Digital Swiss 5. Het hoeft ook niet altijd over een wedstrijdvorm te gaan. Vrijdagnamiddag gaat hij opnieuw een rit maken via Zwift, op een virtueel parcours in Londen.

Want to ride with Olympic champ @GregVanAvermaet?



Now's your chance! Join Greg in London 💂‍♂️ on @GoZwift this Friday at 16:00 CEST for our #FridayFanRide presented by @ridegiantbikes!



See you on the road 👊🏼#RideForMore pic.twitter.com/69UYXWPOX6 — CCC Team (@CCCProTeam) May 21, 2020

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gegadigden te vinden om net als de olympische kampioen die rit op de rollen te rijden, want bij CCC willen ze er een echte Fan Ride van maken. De start is vrijdag om 16u.