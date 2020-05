De contractverlengingen onder de loepe: logica bij Naesen, Cant opteert voor continuïteit en Worst klaar om te schitteren

De wielerwereld mocht vandaag akte nemen van een aantal contractverlengingen. In het wegwielrennen blijft Oliver Naesen bij zijn huidige ploeg, in de cross maakten Sanne Cant en Annemarie Worst. In hoeverre viel dit te verwachten? We nemen het voor u onder de loepe.

OLIVER NAESEN

Dat Oliver Naesen niet snel bij AG2R ging vertrekken, stond in de sterren geschreven. Hij krijgt de kans om kopman te zijn in de klassiekers en wisselt dat af door te werken voor Bardet in grote ronden. Een dankbare ploegmaat met wie hij goed opschiet. Vanuit de ploeg komen vaak lovende commentaren voor Naesen en ook zijn broer Lawrence werd intussen binnengehaald. Oliver zal in totaal zeker zeven jaar bij AG2R vertoeven.

SANNE CANT

Sanne Cant lijkt niet meteen de renster die snel andere oorden zal opzoeken. Ze werkt met een entourage die die ze goed kent en met mensen die van in het begin van haar carrière sterk in haar geloven. Zo'n omgeving verlaat je niet te snel. Als er een moment was om te veranderen, dan was het wellicht nu, na een tegenvallend seizoen. Maar Cant kiest dus resoluut voor continuïteit en hoopt zo haar niveau nog op te krikken.

ANNEMARIE WORST

Voor Annemarie Worst was er eigenlijk geen reden om van ploeg te veranderen. Ze zit met haar 24 lentes in de fleur van haar carrière. Ze was al Europees kampioene, heeft al de Wereldbeker gewonnen. Alles loopt vlot en de volgende jaren moet ze kunnen oogsten in de competities en kampioenschappen die nog niet op haar palmares staan. Miste de wereldtitel op een haar na en kan voortbouwen op het tot dusver goede werk.