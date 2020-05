Basso zet geen tegenaanval in na kritiek van Armstrong: "Lance had hoe dan ook zelfde palmares gehad"

Ivan Basso was één van de geviseerde figuren in de tweede aflevering van de ESPN-docu 'Lance', waarin Lance Armstrong aan het woord is over het dopinggebruik in het wielrennen. Volgens de Amerikaan deed die hetzelfde als hem, maar werd de Italiaan heel anders behandeld.

Armstrong meent dat Basso na diens dopingbekentenis niets in de weg werd gelegd om in de sportwereld te blijven en verheerlijkt men hem zelfs in Italië. De krant Il Giornale biedt Basso de kans op een wederwoord. "Ik heb de documentaire nog niet gezien, dus ik weet niet hoe Armstrong het allemaal gezegd heeft. Maar ik zal Lance altijd dankbaar zijn", schiet de ex-renner niet met scherp terug. Bij Basso werd net als bij Armstrong teelbalkanker vastgesteld. "Toen m'n moeder kanker kreeg, was hij er voor ons. Hetzelfde toen ik ziek werd in 2015. Hij stond altijd klaar om ons te helpen." Ook over de sportieve verwezenlijkingen van Armstrong geen kwaad woord van Basso. "Lance was een natuurlatent, hij had hoe dan ook hetzelfde palmares gehad. Hij had alles en overal gewonnen."