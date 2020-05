Geen Tour de France voor Cavendish? "We gaan hem niet zomaar opnemen in de selectie"

Krijgen we ook dit jaar een Tour de France zonder Mark Cavendish? De sprinter moest ook vorig jaar de Tour aan zich laten voorbij gaan door een virus.

Vorig jaar leed de Brit aan een virus, dit jaar is het gebrek aan training mogelijk de oorzaak. Dat geeft teammanager Rod Ellingworth toch alleszins aan. "Wij willen hem niet zomaar een selectie geven en dat wil hij zelf ook niet. Hij wil bewijzen dat hij een plek heeft binnen het team. We zijn overeengekomen dat als we merken dat hij voldoende races wint, dat hij erbij zal zijn."

Het team zal zich waarschijnlijk focussen op Mikel Landa, die voor de eindzege gaat. Cavendish had vooral gehoopt dat hij het record van Eddy Merckx zou kunnen verbreken. Die behaalde 34 overwinningen in de Tour de France. Cavendish zit er voorlopig op 30.

Ellingworth hoopt alvast dat Cavendish zijn beste vorm te pakken heeft tegen dan. "Mark is technisch een van de sterkste sprinters die er is. Als hij zijn dag heeft, dan kan hij het volledig op zijn eentje. Daarnaast brengt hij sowieso veel bij aan het team. Zowel qua mentaliteit als motivator."