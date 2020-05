Belgische koers krijgt groen licht van UCI

De Ronde van Wallonië heeft van de UCI een nieuwe plaats op de kalender gekregen. De koers stond nog niet ingepland op de nieuwe kalender maar de UCI heeft vrijdag groen licht gegeven.

De Ronde van Wallonië zal doorgaan van 16 tot 19 augustus bevestigt de UCI. De kalender van de koersen die niet tot de World Tour behoorden werd op 19 mei gepubliceerd, maar toen kreeg de koers in Wallonië nog geen nieuwe datum. De organisatie liet toen weten dat er waarschijnlijk gekoerst ging worden van 19 tot 23 augustus, dat wordt dus enkele dagen eerder.

Aangezien enkele nationale kampioenschappen gepland stonden in het weekend van 22 en 23 augustus, was het moeilijk om de Ronde van Wallonië daar ook in te plannen. Het BK zal plaatsvinden op 22 september.

Normaal gezien zou de Ronde van Wallonië plaatsgevonden hebben midden juli. Vorig jaar won Loïc Vliegen de vijfdaagse wielerwedstrijd.